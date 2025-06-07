（写真：Clive Rose/gettyimages）【画像でわかる】F1 日本グランプリの現地観戦者の実態近年、モータースポーツは日本国内のみならず世界中で盛り上がりを見せています。今年に入って F1では角田裕毅選手がオラクル・レッドブル・レーシングへ昇格し、日本人としては佐藤琢磨選手以来となるトップチームの正ドライバーとなりました。昨年は、ホンダ RBPT 製パワーユニットを搭載する同チームのマックス・フェルスタッペン選手が4