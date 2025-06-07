マリーゴールドは６日、都内で６・１７後楽園ホール大会の主要カードを発表した。５・２４代々木第２体育館大会から旗揚げ２年目に入った団体。昨年４月の設立から道場がなかったが会見でロッシー小川代表は「７月中旬ぐらいにようやく道場が完成します」と発表した。待望の道場完成で選手の練習環境が充実。今後、各選手のさらなる飛躍が期待される。◆６・１７後楽園ホール決定済みカード▼タッグマッチビクトリア弓月