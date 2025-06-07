― ダウは443ドル高と3日ぶりに反発、市場予想上回る雇用統計を受けて景気減速懸念が緩和 ― ＮＹダウ 42762.87 ( +443.13 ) Ｓ＆Ｐ500 6000.36 ( +61.06 ) ＮＡＳＤＡＱ 19529.95 ( +231.50 ) 米10年債利回り4.508 ( +0.121 ) ＮＹ(WTI)原油 64.58 ( +1.21 ) ＮＹ金 3346.6 ( -28.5 ) ＶＩＸ指数16.77 ( -1.71 ) シカゴ日経225先物 (円建て)37990 ( +220 )