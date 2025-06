カナダのブリティッシュコロンビア州で活動する捜索救助隊の隊長が、AIのアドバイスを受けて無謀な登山に挑んでしまう人が多いとして苦言を呈しました。日本でも近年山岳遭難が多発していますが、同様の問題は他の地域でも起こっているようです。B.C. search-and-rescue groups warn about relying too much on AI, apps | Vancouver Sunhttps://vancouversun.com/news/c-search-and-rescue-groups-warn-about-relying-on-ai-and-a