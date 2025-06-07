大容量で映えるごはんが集まる【Costco（コストコ）】に、新作デリカが続々登場中！ 今回は、見た目にも楽しくて食べ応えバッチリな4品をご紹介します。ボリューム重視の人も、味で選びたい人も初夏の食卓を盛り上げるお供として、要チェックです！ 骨付きチキンの香ばしさが食欲そそる「グリルドチキンレッグ」 最初にご紹介するのは、パックを開けた瞬間に広がる、スパイシーな香りが印象的な骨付きチキン