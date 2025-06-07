U16インターナショナルドリームカップ2025JAPANU16日本 ５(４−０)１ U16コートジボワール15:00キックオフ福島／Jヴィレッジスタジアム入場者数240人試合データリンクはこちら先発出場した小笠原央。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。