◆第５６回日本少年野球選手権大会栃木県支部予選▽１回戦佐野ボーイズ６―５大田原ボーイズ（６月１日・宇都宮清原球場）夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会（８月２〜７日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか）の支部予選が１日、５支部で開幕した。栃木では１回戦３試合が行われた。※※※佐野ボーイズは７番・捕手の須藤友誠（３年）が３打数３安打２打点の活躍だ。２回に中越え適時