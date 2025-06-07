◆米大リーグカージナルス―ドジャース（６日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が６日（日本時間７日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。２３年９月の右肘、昨年１１月の左肩手術から今季は投手としても球宴明け頃に復帰予定で、試合前にはキャッチボールで調整した。グラウンド上では日本代表が世界一を奪還した２３年ＷＢＣで共闘したカージナルス