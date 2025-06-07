◆第５６回日本少年野球選手権大会埼玉県東支部予選▽１回戦浦和ボーイズ７―０吉川美南ボーイズ＝５回コールド＝（６月１日・草加ボーイズ板東グラウンド）夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会（８月２〜７日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか）の支部予選が１日、５支部で開幕した。埼玉東では浦和ボーイズが快勝。８月の鶴岡一人記念大会の東日本選抜に選出されたエース左腕・永塚亮太朗（３年）が５