ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――先週のＧＩ日本ダービーは、大西さんが「１強」と評していたクロワデュノールが人気に応えて快勝。堂々と世代の頂点に立ちました。そして今週からは、２歳戦がスタート。来春のクラシックへ向けて、新たな戦いが始まります。そうしたなか、東京競馬場での５週連続ＧＩ開催のラストを飾る、ＧＩ安田記念（６月８日／芝1600ｍ）が行なわれます。大西直宏（以下、大西）安田記