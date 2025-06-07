7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比250円高の3万8020円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 38787.97円ボリンジャーバンド3σ 38388.38円ボリンジャーバンド2σ 38020.00円7日夜間取引終値 37988.79円ボリンジャーバンド1σ 37884.15円200日移動平均 37875.00円一目均衡表・転換線 37741.61円6日日経平均株価現物終値 37