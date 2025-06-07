リクルートが運営する住宅情報サイト「SUUMO（スーモ）」は、愛知県に住んでいる人を対象に「住みたい街（駅）」のアンケート調査を実施。5日、そのランキングを発表しました。 【写真を見る】愛知県の“住みたい街・駅”ランキング 1位は…4回連続同じ駅 4位は｢栄｣ 3位は｢豊橋｣ 2位は｢金山｣ 調査対象は、愛知県在住の20～49歳の男女2000人で、年代の内訳は以下の通り。 名古屋市名古屋