¡Ö¶áÂå¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆ°Êª»Ë¡×¡ÎÃø¡Ï°ËÅì¹ä»ËÎò»Ë³Ø¤Ïº£¡¢Å¾´¹´ü¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡Ê¤¿¤À¤Ê¤«¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅ¾´¹¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢´¶¾ð»Ë¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤À¡£´¶¾ð»Ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤³¤«Âª¤¨¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Æ°Êª»Ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆ°Êª»Ë¤Ï¡¢´¶¾ð¤¬¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë´¶¾ð»Ë¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ë¥í¥ó¥É¥óÆ°Êª±à¤ËÂ­