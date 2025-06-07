2025年（1-5月）の「税金滞納」倒産状況2025年5月の「税金（社会保険料を含む）滞納」倒産は、1月に並ぶ11件（前年同月比26.6％減）だった。2月から4カ月連続で前年同月を下回ったが、1-5月累計は71件（前年同期比13.4％減）に達し、2016年以降の10年間では2番目の高水準を維持している。負債総額は、5月が36億7,500万円（前年同月比16.2％減）、1-5月累計は273億5,600万円（前年同期比35.5％減）だった。1-5月累計は、負債10