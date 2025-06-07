◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第２日（６日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ。予選ラウンド＝７３９７ヤード、パー７０／決勝ラウンド＝７４３０ヤード、パー７１）首位と２打差の２位から出た米沢蓮（パルコホーム）５バーディー、２ボギーでこの日ベストスコアの６７と伸ばし、通算６アンダーで単独トップに立った。前半は２番でボギーを打っても５、６番で連続バーディー。後半