鹿児島県交通取締り情報2025年6月7日（土） 【国道３号】ー 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】飲酒運転・暴走運転 【南薩方面】携帯電話・シートベルト・一時不停止・信号無視 【北薩方面】ー 【姶良方面】飲酒運転・暴走運転・整備不良 【大隅方面】ー 【種子・屋久方面】ー 【奄美方面】ー ＊この計画は、県下の交通指導取締りの重点を示したもので、県内各所で随時交通指導