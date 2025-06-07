高橋尚子さんが鈴木優花＆赤崎暁の結婚祝福パリ五輪マラソン女子日本代表の鈴木優花（第一生命グループ）と同男子代表の赤崎暁（九電工）が、それぞれ5日に結婚を発表。飛び込んできたビッグニュースに陸上界が沸いた中、2000年シドニー五輪で金メダルの高橋尚子さんは、カップル誕生の“伏線”を見つけていたようだ。Qちゃんの愛称を持つ高橋さんは、自身のXで「パリ五輪女子マラソンで6位入賞の鈴木優花選手とパリ五輪男子マ