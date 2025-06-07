ジュニア内グループ・KEY TO LITの井上瑞稀が主演を務める舞台『W3 ワンダースリー』の囲み取材が6日に行われ、井上や俳優・松田るかをはじめとするキャストが登場した。【集合カット】華やか〜！個性的な役衣装で登場した井上瑞稀、成河ら豪華出演者たち手塚治虫さんの漫画を原作とする『W3 ワンダースリー』は、地球に調査にやってきた3人の宇宙人と地球人の星真一が、さまざまな悪と戦うSF活劇。テレビアニメ版も放送される