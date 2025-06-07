¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ ²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ½ëÃæ¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Û 6·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó750±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ ½ëÃæ¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤ò6·î7Æü¤è¤ê¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¤¥êー¥ä¥Þ¥¶¥­¡¢¤½¤ÎÂ¾¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÉô¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯