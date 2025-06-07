NY株式6日（NY時間11:06）（日本時間00:06） ダウ平均42797.35（+477.61+1.13%） ナスダック19562.95（+264.50+1.37%） CME日経平均先物38100（大証終比：+330+0.87%） 欧州株式6日GMT15:06 英FT100 8831.08（+20.04+0.23%） 独DAX 24318.88（-4.70-0.02%） 仏CAC40 7808.44（+18.17+0.23%） 米国債利回り 2年債 4.016（+0.096） 10年債 4.474（+0.083） 30年債 4.937