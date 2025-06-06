Mrs. GREEN APPLEが6日、ビルボードジャパンが発表した『Billboard JAPAN 2025年上半期チャート』のメインとなる3部門で首位を獲得。さらなる活動への意気込みを明かしました。Mrs. GREEN APPLEが首位を獲得したのは、総合ソング・チャート『Billboard JAPAN Hot 100』と総合アルバム・チャート『Billboard JAPAN Hot Albums』、総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート『Billboard JAPAN Artist 100