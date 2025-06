Markdownはシンプルな記号を使って見出しや太字といったテキストの装飾を指定しつつ文章を執筆できるマークアップ言語です。このMarkdownにAppleの「メモ(Notes)」が対応することが報道されているのですが、Markdownの発明者であるジョン・グルーバー氏は「メモにMarkdown機能は不要だ」という持論を展開しています。Daring Fireball: 9to5Mac Reports Apple Notes Will Gain Markdown Export at WWDC, and, You'll Be Unsurprised