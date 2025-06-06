◆日本生命セ・パ交流戦ＤｅＮＡ２―１日本ハム（６日・横浜）ＤｅＮＡがパ・リーグ首位の日本ハムに競り勝ち、貯金を今季最多の７に伸ばした。２戦続けて中４日で先発のトレバー・バウアー投手は、走者を背負いながらも要所を締める投球で９回１２１球、７安打１失点で完投。今季４勝目を挙げた。打線は初回に桑原将志外野手の三塁打と度会隆輝外野手の二塁内野安打で先制。４回には石上泰輝内野手の適時二塁打で追加点を