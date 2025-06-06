RYUHEI (BE:FIRST) / Loop -Special Dance Performance-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのメンバーRYUHEIによるソロ楽曲「Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜」のSpecial Dance Performance映像がYouTubeで公開された。【動画】RYUHEI (BE:FIRST) / Loop -Special Dance Performance-BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』の第三弾は最年少のRYUHEIの一作。日常の変わりない日