【MLB】パイレーツ0−3アストロズ（6月3日・日本時間6月4日）【映像】怪物右腕、顔まで浮きあがる“ライジングボール”6月3日（日本時間6月4日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ヒューストン・アストロズ対の一戦で、パイレーツの若きエース、ポール･スキーンズが、“完全なボール球”で豪快に三振を奪った場面が話題となっている。0-0の同点で迎えた2回表・アストロズの攻撃、1死走者なしの場面で迎え