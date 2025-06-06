【MLB】パイレーツ0−3アストロズ（6月3日・日本時間6月4日）【映像】怪物右腕、顔まで浮きあがる“ライジングボール”6月3日（日本時間6月4日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ヒューストン・アストロズ対の一戦で、パイレーツの若きエース、ポール･スキーンズが、“完全なボール球”で豪快に三振を奪った場面が話題となっている。0-0の同点で迎えた2回表・アストロズの攻撃、1死走者なしの場面で迎え
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