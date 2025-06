日本エイサーは6月6日、同社14型ノートPC新製品として、Core Ultra Hシリーズ搭載した「Swift Go 14」、Ryzen AI 300シリーズを搭載した「Swift Go 14 AI」を発表した。計6機種をラインナップする。6月6日から順次発売する。店頭予想価格は「Swift Go 14」が4機種を揃え154,800円前後〜199,800円前後、「Swift Go 14 AI」が2機種を揃え159,800円前後〜189,800円前後。Swift Go 14。プロセッサやメモリの違いで4機種をラインナップ