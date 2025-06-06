docomoスマホ「AQUOS R9 pro SH-54E」と「AQUOS R9 SH-51E」がAndroid 15に！NTTドコモは5日、同社が販売する5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「AQUOS R9 pro SH-54E」および「AQUOS R9 SH-51E」（ともにSharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2025年6月5日（木）より順次提供するとお知らせしています。更新はスマホ本体のみで無線LAN（Wi-Fi