TOPCONNECT（本社・東京都中央区）が主催する「大東建託presents第20回TOPCONNECTレディ―ス（賞金・賞品総額約1000万円）が6日、千葉・市原市のゴルフ5カントリーオークビレッヂ（6465ヤード、パー72）で行われ、高校3年・畠田瑠（18＝第一薬科大付高）が1オーバーの73で回り初優勝。7月24〜27日に福岡・ザ・クイーンズヒルズGC行われる「大東建託・いい部屋ネットレディス」の出場権を獲得した。プロを目指す女子ゴル