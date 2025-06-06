Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¤¬1000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·ÆÃÊÌ¤Ë¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤È¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Ù①～③¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤È¡Ø¡ÖÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àBOX¥»¥Ã¥È¡Ù¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¤³¤Á¤é ¡Ø´°Á´ÈÇ ¾®Àâ ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ÏÆô»ÒÁûÊ¼