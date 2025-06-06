◆日本生命セ・パ交流戦２０２５中日―ロッテ（６日・バンテリンドーム）中日のブライト健太外野手が代打で勝ち越し打を放った。２―２の６回２死一、二塁。２番手・坂本の１４７キロ、外角直球をたたいた。右前適時打で勝ち越しに成功。一塁ベース上で両手を挙げて喜んだ。ベンチの采配がハマった。ブライトの、今季の代打成績は試合前時点で打率３割３分３厘（１８打数６安打）、４打点。井上監督が「なにか、事を起こ