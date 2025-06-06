◆日本生命セ・パ交流戦２０２５巨人―楽天（６日・東京ドーム）楽天・浅村栄斗内野手が「４番・一塁」でスタメン出場。両チーム無得点で迎えた６回２死走者なしで、巨人先発右腕の赤星から中堅に先制の５号ソロを放った。３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんが現役時代に背負った栄光の「３」を、西武時代の１７年からつけ続けているスラッガーは「打ったのはスライダーです。打てて良かっ
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