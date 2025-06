2025年6月21日にグランドオープンを迎えるハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」に、ミッフィーやなかまたちと一緒にヨットに乗って冒険できるライドアトラクション「ミッフィー&フレンズのヨットセーリング」が登場!アニメーション作品『Miffy’s Adventures Big and Small “Miffy and the toy boat”』の世界を体感できる、子どもから大人まで楽しめるアトラクションです☆ ハウステンボス/ミッフ