ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡×¤ò¡¢6·î13Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î¡ÈÍ·¤Ó¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¤­À¸¤­¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤â¤Á¤ã³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤éÉý¹­¤¤ÎÎ°è¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¿¼¤á¡¢¹Í¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ