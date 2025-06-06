「アクアランド40周年記念限定モデル」シチズン時計（以下、シチズン）は、プロフェッショナルスポーツウオッチとしての高い性能に加え、「想像力」という価値を提案する「シチズン プロマスター」から、世界初エレクトロニクス水深計搭載のダイバーズウオッチ発売40周年を記念した「アクアランド40周年記念限定モデル」を7月10日に発売する。1985年に発売した世界初のエレクトロニクス水深計を搭載したダイバーズウオッチ「アクア