ジャンルや形式を越えた新たな表現を生み出す音楽プロジェクト Yinc.（インク）が、デビュー楽曲「One in a Million」を6月6日に配信リリース。また、同曲のリリックビデオも公開となった。 （参考：Number_i「GOD_i」が2025年上半期最も“HOT”な理由ファンと手を繋ぎ導いたBillboard JAPANチャートでの活躍） Yinc.は、音楽／ファッション／映像／グラフィックといった多領域のクリエイターたち