SUPER★DRAGONが6月11日にリリースするメジャー1stアルバム『SUPER X』より、収録楽曲全15曲のハイライトメドレーが本日21時に公開。また、5月12日に先行配信されたリード曲「Dark Heroes」が『バズリズム02』（日本テレビ系）6月度オープニングテーマに決定した。 （参考：超特急 ハル、げんじぶ 杢代和人……EBiDAN新成人の活躍への期待自分らしくグループで輝く8人） 同作は
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