£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¤â¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£Ä«¥É¥é¤«¤é²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ËÁÆ¬¡¢²èÌÌ¤Ë¤É¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®·ª½Ü¡Ê£´£²¡Ë¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¾®·ª½Ü¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¡Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ËÁ´Éô¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀïÁè¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ÐÀ¬¤·¡¢ºÇ¤â¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾®ÁÒÏ¢Ââ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«