中華圏で「歌神」と呼ばれ、すでに大御所のような存在の香港の男性歌手ジャッキー・チュン（張学友）が先日、重慶市でコンサートを開き、満員御礼となった。チケット販売システムのデータを見ると、チケット購入者のうち40歳以上の男女が49．5％を占めていた。関連報告を見ると、2024年のシンガーソングライター・刀郎（ダオ・ラン）のコンサートツアーでは、50歳以上の観客が全体の44．5％を占めた。また、同年、90年代に若手歌手