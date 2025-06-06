メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、6月6日（金）から、スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソン氏とコラボした新作サングラスコレクションを、全国の店舗と公式オンラインストアなどで発売した。【写真】もふもふの毛並みを再現！ソルト＆ペッパーのメガネケースがかわいすぎる■夏を楽しむ姿がモチーフ今回登場した「Zoff meets LISA LARSON」は、“SUMMER VACATION”をテーマに、マイキー、はりねずみ3兄弟、ソルト＆ペッパー