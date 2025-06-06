きょうの山形県内は各地で気温が上がり、山形市では真夏日となりました。 【写真を見る】県内各地で気温が上がり山形市では真夏日にあすも晴れて気温が上がる見込み（山形） 大内希美アナウンサー「午後１時半ごろの山形市内。手元の温度計は３１．３度。空気がカラッとしていて風もあるのでそれほど暑くは感じないが日差しがかなり強い」 きょう日中の最高気温は、山形で３０．３度、村山で３０度、鶴岡で２９．４度、