10日放送クローズアップ現代『人生の最後 だれと一緒に？ 熟年世代のパートナー探し』に出演する夏木マリ（C）NHKオリコン

夏木マリ「人生100年時代」の熟年世代のパートナー探しに密着

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 夏木マリが10日放送の「クローズアップ現代」で、熟年世代の結婚に迫る
  • 59歳での結婚を経験し、「生活の質が充実する感じ」だとコメント
  • 熟年離婚が増え、再び結婚するという選択は自分スタンダードの証だとした
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