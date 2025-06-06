一家５人が死傷した北海道砂川市の飲酒ひき逃げ事件から、６月６日で１０年です。一向になくならない飲酒運転による事故。地元で働く人たちはいまも根絶を願って取り組みを続けています。（恩田記者）「ことしも複数の花束が手向けられています。１０年前この交差点で飲酒運転による事故が発生し、５人が死傷しました」手向けられた花の中には、亡くなった永桶恵さんへのメッセージも添えられていました。２０１５年６月６日