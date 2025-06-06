６月６日の北海道内は、オホーツク海側などで真夏並みの暑さとなりました。本格的な夏の足音が近づく中、暑さから身を守る準備が早くも始まっています。強い日差しに照らされた藤の花。遠軽町の「まるせっぷ藤園」では、半袖で過ごす来園者の姿が目立ちました。（北見から来た人）「ちょっと暑いですね」（北見から来た人）「朝までストーブをたいていたんですけど、暑いです」（紋別から来た人）「暑くて体の調子が悪