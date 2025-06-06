自民党は６日、夏の参院選比例選に、経済評論家の岸博幸氏（６２）、東京都議の斉藤里恵氏（４１）、インターネットサービス会社社長の藤田誠氏（５２）を公認候補として擁立すると発表した。いずれも新人。岸氏は菅義偉内閣で内閣官房参与を務めた。斉藤氏は聴覚障害を抱え、「筆談ホステス」の著書で知られる。