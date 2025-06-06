福岡県柳川市の高校で、ラーメン店「一風堂」と連携したスタートアップ教育が始まります。 6日、柳川高校の全校生徒1300人に発表されたのは、ラーメン店「一風堂」を運営する企業と連携した「スタートアップ教育プログラム」です。起業家としての精神を学び、経営力を身につけることが目的です。「一風堂」が高校と連携するのは初めてだということです。生徒たちはマーケティングなどを学びなが