日本サッカー協会(JFA)は6日、U-17日本代表からDFバンデラ吉田健太(カラベラCF)が離脱すると発表した。コンディション不良だという。追加招集はない。スペイン生まれスペイン育ちの吉田にとっては、無念の離脱になった。同代表はスペイン遠征中で、期間中にはU-17カナダ代表、U-17モロッコ代表、U-17スウェーデン代表、U-17アメリカ代表と対戦を予定。