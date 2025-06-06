ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕ¸¬¡Ê65¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¸á¸åLIVE¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦10¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÏ·Ãæ¡¦ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡£Â­·Ú½Ð¿È¤«¤é¸ÞËü¼·ÀéÀÐ¤ÎÂçÌ¾¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢ÊÆÃæ¿´¤ÎºâÀ¯¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢¶â¤ò½Å»ë¤·¤¿¾¦¶ÈÀ¯ºö¤Ø¤ÈÂç¤­¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹¾