独連銀 ドイツの景気回復はさらに遅延、２０２５年は停滞状態に ドイツのＧＤＰは２０２５年に停滞し、２０２６年に０．７％増加へ ２０２５年にドイツの輸出は大幅に減少、来年は僅かに増加 ドイツ政府の支出は成長を促進するまでに数年かかる可能性 防衛費とインフラ投資の増加が２０２７年末までに成長を大幅に押し上げる