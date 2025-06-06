東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 23792.54（-114.43-0.48%） 中国上海総合指数 3385.36（+1.26+0.04%） 台湾加権指数 21660.66（-13.77-0.06%） 韓国総合株価指数 2812.05（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8515.73（-23.20-0.27%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82124.31（+682.27+0.84%） ６日のアジア株は総じて下落。トランプ米大統領と習近平・中国国家主席が５日に電話会談を行っ