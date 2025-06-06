【モデルプレス＝2025/06/06】Snow Manの佐久間大介が6月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「猫吸い」中の自撮りを披露した。【写真】Snow Man佐久間大介「猫吸い」中の自撮り◆佐久間大介「猫吸い」ショット披露この日、佐久間は「猫が可愛すぎる」と愛猫・ツナに密着した自撮りを2枚投稿した。タンクトップ姿の佐久間はツナの後頭部に口と鼻を密着させ匂いを吸い込む「猫吸い」中の姿でカメラ目線を披露。一方、ツナは目を丸く